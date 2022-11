Lineker: “Non vedo più Cristiano Ronaldo allo United. Ha seppellito tutti”

L'ex attaccante dell'Inghilterra e attualmente opinionista ed esperto televisivo, Gary Lineker ha commentato l'intervista dell'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo al giornalista Piers Morgan. Un faccia a faccia dove CR7 ne ha avuto davvero per tutti con particolare frecciata alla proprietà dei Glazers ma in generare a tutto l'ambiente Red Devils.

VIA - "Non riesco più a vedere Cristiano all'Old Trafford", ha esordito Lineker sui social e precisamente in un tweet. "Nella sua intervista con Piers Morgan, ha seppellito quasi tutti nel club: i giocatori, lo staff, gli allenatori, la proprietà. Incredibile!".