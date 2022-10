Lineker: “Spero Messi torni a Barcellona. Ora è quello di prima. Liga? Xavi può avere un vantaggio”

Lineker ha poi parlato in generale del Barcellona, dei cambiamenti di Xavi e della possibile uscita dalla Champions League che potrebbe rivelarsi un vantaggio per la lotta in Liga: "Essere l'allenatore del Barcellona è difficile perché è uno dei club più grandi del mondo, ma penso che Xavi stia facendo bene e la squadra stia andando avanti. È difficile cambiare le cose in fretta. È triste per la situazione in Champions League, ma forse dopo i Mondiali i giocatori saranno più stanchi in generale e non giocare in Champions League potrebbe essere un vantaggio per combattere nella Liga".