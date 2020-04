Lingard e i problemi col fisico: “Ero sempre il più piccolo. A 18 anni giocavo con gli Under 16 ma alla fine…”

Jesse Lingard si racconta e lo fai ai canali ufficiali del Manchester United. L’attaccante o centrocampista Red Devils ha parlato della sua carriera e degli inizi difficili dovuti anche al suo fisico. “Sono sempre stato molto piccolo”, ha detto l’inglese in riferimento alla sua statura e alla sua massa corporea. “Quando giocavo nella squadra degli Under18, in realtà ho trascorso la maggior parte delle partite per l’U16. Molti ragazzi erano più grandi di me di statura“.

REALIZZATO – Nonostante gli evidenti problemi, questo non ha impedito a Lingard di arrivare in prima squadra e fare la differenza in Premier League: “Le differenze di fisico però non mi hanno disturbato. Ho sempre lavorato duramente e fatto tutto per bene. Penso che occorra solo lavorare sodo e attenersi ai piani di allenamento. A volte ti allontani dal corso previsto ma io ho combattuto e sono tornato a casa, allo United”, ha aggiunto in riferimento alle varie esperienze che ha avuto prima di tornare in Red Devils. “Nella partita di debutto, sono rimasto infortunato e ho perso sei mesi. Ho avuto molti fallimenti, ma ho sempre continuato a combattere, lavorare sodo e crederci. I sogni sono diventati realtà. Lo United è il club più grande del mondo, quindi iniziare la salita non è stato facile ma dopo impari da apprezzare tutto”.