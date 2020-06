Lingard, il rito mattutino: “Inizio la giornata guardando i miei cappellini dell’Inghilterra”

Jesse Lingard si racconta e lo fa aprendo le porte di casa sua alle telecamere di MTV. L’attaccante del Manchester United e della Nazionale inglese ha mostrato la sua dimora alla televisione nel corso di un episodio di MTV Cribs che andrà in onda nelle prossime ore. Intanto, il Sun ha dato qualche curiosa anticipazione.

Lingard: il rito al risveglio

Una piscina, una palestra, una stanza per il cinema ma anche una camera molto speciale: quella con tutti i pià preziosi cimeli legati alla sua carriera da calciatore. Lingard ha rivelato di avere una stanza in cui tiene per conservate le maglie, gli scarpini e i cappellini dell’Inghilterra, presumibilmente uno per ogni sua apparizione con la maglia dei Tre Leoni: “Questa stanza contiene le cose più preziose per me. Vestiti, scarpe e i cappellini dell’Inghilterra. Mi piace venire qui ogni mattina e ammirare i cappellini. Danno un senso alla mia giornata e la fanno partire con piglio giusto“, ha rivelato Lingard. “Ne conservo uno in particolare che mi ricorda il mio primo gol al Mondiale contro Panama. Rimarrà nel mio cuore per sempre”.