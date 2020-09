L’Inter Miami accoglie Higuain: “È l’attaccante che cercavamo”

È ormai arrivato il momento di iniziare la nuova avventura americana per Gonzalo Higuain. Il pipita è stato accolto dal nuovo club, l’Inter Miami. A parlare è stato il direttore sportivo del club statunitense, Paul McDonough.

“QUELLO CHE CERCAVAMO”

“Siamo davvero onorati di aver raggiunto un accordo con Gonzalo, aggiungendo alla nostra rosa un goleador di esperienza e successo. Il giocatore ha tutte le qualità che stavamo cercando. Higuain ha spiccato nei migliori campionati e in alcuni dei club più importanti al mondo. Abbiamo sempre detto che la nostra intenzione non è solo quella di portare dei top player, ma anche brave persone per inseguire tutti insieme il sogno di scrivere la storia del calcio americano. Queste le parole del CEO dell’Inter Miami al sito ufficiale del club di MLS sull’ormai ex attaccante della Juventus.

