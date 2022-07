L’Inter Miami non si nasconde: “Messi? Un obiettivo ma dipende da lui”

Nelle scorse ore vi avevamo parlato dei rumors relativi al futuro di Lionel Messi. Dal possibile rinnovo per un'altra stagione col Psg, fino alla voglia di andare in MLS o all'ipotesi, neppure troppo remota di un ritorno al Barcellona. Eppure, dalle informazioni che arrivano da Mundo Deportivo, pare che ad essere sempre piuttosto calda sia soprattutto la pista che porta agli States ed in particolare all'InterMiami di David Beckham.