Lione, Aulas: “Priorità ai campionati nazionali. Porte chiuse? Il calcio è uno spettacolo al quale i tifosi devono partecipare…”

Una gara di Champions League da disputare contro la Juventus partendo dal successo ottenuto all’andata, il Lione pensa al futuro della stagione, ma dà priorità alle gare di campionato. Lo ha ammesso il patron del club francese Jean-Michel Aulas ai microfoni di RMC. Il numero uno della società ha parlato di vari temi in questo periodo di emergenza per il coronavirus: “Come si procederà per le coppe? Gli orientamenti sono gli stessi di quelli che stiamo cercando di sviluppare per i campionati nazionali. Le partite nazionali avranno la priorità su tutto. Ma lo sviluppo del coronavirus fa sì che ci sia un’altra dimensione: le partite di calcio sono uno spettacolo a cui i tifosi devono partecipare, non avrebbe senso senza i tifosi. Il tutto, ovviamente, senza rischi per tutti”.

LA DECISIONE DEL LIONE PER I PROPRI GIOCATORI