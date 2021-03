Lione, Aulas saluta Depay: “Rispetterò sua scelta. Se un grande club lo chiama…”

Si torna a parlare del futuro di Memphis Depay. L’attaccante olandese del Lione era stato più volte accostato a diversi club europei, su tutti il Barcellona. Il destino del classe 1994 è ancora incerto anche se da parte della società francese non ci saranno problemi a lasciarlo partire visto il grande rapporto di stima e di amicizia esistente. La conferma arriva dal numero uno dell’OL Jean-Michel Aulas che ha parlato alla stampa francese come riporta L’Equipe.

Aulas “libera” Depay

“Parliamo di un calciatore di livello mondiale”, ha esordito Aulas su Depay. “Lo abbiamo messo nelle migliori condizioni possibili perché potesse esprimersi e tornare ai livelli della Coppa del Mondo in Brasile quando aveva rivelato il suo grande talento. Gli abbiamo dato completa libertà di scelta e rispetterò le sue decisioni per il futuro. Lui è rimasto nel club col migliore stato d’animo possibile. Si è impegnato al massimo e ha fatto grandi cose come calciatore e come capitano. Se dovesse lasciarci per un club più grande, lo capirò. Se invece vorrà restare, probabilmente lo farà perché avremo vinto qualcosa”.