Lione, Boateng avrebbe nascosto problemi con la legge. Club riflette

Il club francese valuta una sospensione

Il Lione non sapeva che Jerome Boateng avesse problemi con la legge. Lo riporta l'Equipe all'indomani della sentenza del tribunale di Monaco che ha condannato il difensore tedesco per lesioni e dovrà risarcire l'ex compagna (e madre delle sue figlie) Sherin Senler per 1,8 milioni di euro. Questo è stato stabilito al termine del processo nel quale era accusato di percosse. Boateng è andato al Lione da svincolato firmando il 1 settembre un nuovo contratto e secondo l'Equipe non informando il suo nuovo club del processo. Non è ancora noto se il club prenderà provvedimenti contro il giocatore e se domenica giocherà contro lo Strasburgo.