Lione, centro d’allenamento e una statua in onore di Gerard Houllier

Deceduto lo scorso dicembre, il noto ex allenatore anche di Liverpool, Lione, Psg e della Nazionale francese Gerard Houllier verrà ricordato a lungo nel mondo del calcio. Lo dice la storia e lo afferma ai microfoni di Footmercato anche il patron dell’OL Jean-Michel Aulas che ha già in mente alcuni cambiamenti per rendere omaggio a chi ha scritto pagine importantissime della storia del calcio francese e non solo.

Aulas e l’omaggio a Houllier

“Il nostro centro di allenamento verrà ribattezzato in onore di Gerard Houllier“, ha detto Aulas a proposito delle strutture del Lione. “Abbiamo in programma di progettare anche una statua in sua memoria e di organizzare una sfida amichevole e un trofeo speciale col Liverpool. Gerard è stato un grande uomo per il calcio ed è stato ammirato in ogni squadra e luogo in cui è andato. Faremo tutto il necessario per permettere a tutti di ricordarlo. Di ricordare che persona fantastica era per tutti noi”.