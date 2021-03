Lione, De Sciglio: “Qui dopo aver parlato con Grosso. In Francia meno tattica. Vogliamo vincere il campionato”

Intervistato da 20 Minutes, Mattia De Sciglio, esterno del Lione, con un passato ben noto in Italia con le maglie di Milan e Juventus – quest’ultima ancora proprietaria del suo cartellino – ha raccontato la sua esperienza in Ligue 1 e le sue ambizioni nella squadra guidata da Rudi Garcia, un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano.

De Sciglio: “Vogliamo vincere la Ligue 1”

Prima di parlare del suo arrivo a Lione, De Sciglio ha spiegato che sarebbe potuto anche finire al Paris Saint-Germain in uno scambio con Kurzawa: “Sì, è vero. Stavo per firmare col Psg ma poi il tutto non è andato a buon fine per decisione della Juventus. Sono arrivato all’OL e sono molto felice di esserci”. E ancora: “Se ho parlato con Grosso, l’ultimo italiano che ha giocato al Lione? Sì, mi ha detto che era innamorato della città e di tutto. Anche per questo ho detto sì alla proposta. Volevo proprio vivere un’esperienza all’estero e devo ringraziare il Lione”.

Sulle ambizioni personali e di gruppo: “Stiamo vivendo una grande stagione e vedremo quanto lontano si arriverà. Abbiamo perso qualche punto importante ma dobbiamo restare concentrati solo su noi stessi. Vedremo cosa ci diranno questi scontri diretti contro Psg, Lille e Monaco. Faremo del nostro meglio per vincere il campionato, ma non dobbiamo perdere di vista che il nostro obiettivo principale è la qualificazione europea”.

Parla molto chiaro De Sciglio che conferma le ambizioni del Lione: “Dopo i titoli con la Juventus se mi accontenterei di un terzo posto? No, voglio vincere. Se ci comportiamo come una squadra, combattiamo gli uni per gli altri, con la giusta mentalità, possiamo essere campioni”, ha ribadito l’esterno italiano.

Infine un pensiero anche sulle differenze tra Serie A e Ligue 1: “Devo dire che in Francia c’è meno tattica. In Italia tutti gli allenamenti si fa molta più tattica mentre qui no. Si pensa più ad un allenamento ‘dinamico e divertente’. Poi ho notato che le squadre francesi hanno meno paura a lanciare i giovani calciatori rispetto all’Italia”.

E sul futuro: “Cosa mi aspetto per la fine della stagione? Vorrei restare qui”, ha detto De Sciglio. “Ma so che dipende da me, dal Lione e dalla Juve. Vedremo cosa accadrà al termine dell’annata”.