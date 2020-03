Lione, Garcia verso la Juventus in Champions: “Non sappiamo dove giocheremo…”

Una vittoria per 1-0 da difendere con le unghie e con i denti. Il Lione di Rudi Garcia pensa alla Juventus e al ritorno della sfida di Champions League valida per gli ottavi di finale. Dopo il pesante k.o. nella semifinale di Coupe de France di ieri contro il Psg, il tecnico dei francesi ha parlato anche della gara contro la Vecchia Signora, in relazione all’emergenza coronavirus e alla possibilità di disputare il match senza pubblico o fuori dall’Italia.

NON SAPPIAMO – “Sinceramente non sappiamo quando giocheremo contro i bianconeri”, ha detto Garcia in conferenza stampa. “E onestamente non me ne sto preoccupando in questo momento perché ora dobbiamo solo pensare alla partita di domenica contro il Lille. Poi vedremo se giocheremo a porte chiuse o lontano dall’Italia. Sicuramente lo sapremo presto”. Intanto la gara è prevista per il 17 marzo a Torino, ma le cose potrebbero cambiare…