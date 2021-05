Lione, Juninho: “Depay voleva squadra per lui ma non è come Messi o CR7…”

Il dirigente dei francesi sull'uscita dell'attaccante

L'uscita di Memphis Depay dal Lione è ormai certa. Prima le parole del diretto interessato, poi la conferma del presidente Aulas e ora anche quell del direttore sportivo Juninho Pernambucano che non ha, però, risparmiato qualche piccola critica nei confronti dell'attaccante olandese. Parlando ai microfoni di OL TV in riferimento al contratto in scadenza al 30 giugno del calciatore, il dirigente ha detto: "Il presidente ha fatto di tutto per trattenerlo, ma Memphis voleva una squadra per lui. Non è una critica, ho un buon rapporto con lui. Dall'altra parte, tutta la squadra doveva girare intorno a lui e questo è difficile".