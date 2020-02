Lione, Juninho sfida la Juventus: “Entrare in campo pensando di poterli battere…”

Dopo la vittoria contro il Metz in Ligue 1, il ds del Lione, Juninho Pernambucano, ha parlato a OLTV anche della sfida di Champions League che attende la sua squadra. Un impegno complicato contro la Juventus di Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo: “Tatticamente eravamo ben bilanciati, è stata una buona partita”, ha detto il dirigente in merito alla gara di campionato. Poi sull’impegno della prossima settimana: “Purtroppo facciamo meglio fuori che in casa ma siamo contenti e ora con la Juventus vogliamo dimostrare ai nostri tifosi che siamo una buona squadra. Sarà una partita diversa, sarà necessario entrare in campo pensando di poterli battere. Possiamo provarci e sperare se riusciamo a rilassarci e se giochiamo al nostro livello, con aggressività”.