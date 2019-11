Lione, l’ex Sampdoria Andersen nel mirino della critica: per L’Equipe è da 2 in pagella

Dopo due stagioni di buon livello con la maglia della Sampdoria, Joachim Andersen aveva attirato le attenzioni di diverse big. Molte squadre, anche italiane, si erano fatte avanti per lui ma alla fine il classe 1996 ha scelto la Francia, più precisamente il Lione.

Una decisione, però, che nell’ultimo periodo non sta portando i frutti sperati. Anzi. Dopo l’ennesima prova incolore, il centrale danese subisce una bocciatura davvero pesante. Complice la prestazione negativa contro lo Zenit in Champions League, il prestigioso quotidiano L’Equipe, nella sua versione online, ci va giù pesante. Voto 2 in pagella per Andersen. “Perduto”, scrivono i francesi. “Il difensore centrale ha sofferto enormemente nei duelli il gigante russo Dzyuba”. Il Lione è uscito sconfitto dal campo russo per 2-0.