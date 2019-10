Lione, niente Mourinho. Il presidente: “Ci ho provato, ma ha già scelto un’altra squadra”

“Abbiamo avuto uno scambio di messaggi lusinghiero, ma non è stato possibile averlo con noi perché ha già scelto un altro club”. Parola di Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lyonnais, che ha provato a sostituire l’esonerato Sylvinho con nientemeno che José Mourinho, ormai senza squadra praticamente da un anno, quando fu sollevato dall’incarico di allenatore del Manchester United. “Non ha risposto positivamente alla proposta di organizzare un incontro – ha detto il numero uno del club francese a Eurosport.fr – proprio perché ha già deciso dove andare”. Resta dunque il mistero sulla futura destinazione del portoghese: per caso aspetta di tornare al Real Madrid, visto il momento non semplice di Zinedine Zidane? Ma attenzione anche al Tottenham, con Mauricio Pochettino a forte rischio.