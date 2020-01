Lione, paura per Terrier: sviene in campo contro il Tolosa

Attimi di grande tensione e paura in Francia durante Lione-Tolosa. Martin Terrier, giocatore della squadra di casa, è improvvisamente svenuto in campo. Pochi minuti dopo l’accaduto la società ha tranquillizzato sui social: “Ha ripreso conoscenza”.

Sono stati momenti davvero complicati per i giocatori di Lione e del Tolosa che hanno subito capito cosa stava accadendo e hanno provato ad aiutare il collega. In campo sono entrati subito anche i sanitari per prestare i primi soccorsi. Terrier è prima svenuto, poi, risvegliatosi è parso molto preoccupato. Uscito dal campo è stato trasportato in barella e poi in ospedale. Il Lione su Twitter ha spiegato: “Terrier è stato vittima di una sindrome vagale. Ora è cosciente”. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità sulle sue condizioni.