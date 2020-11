Lione, scoppia il caso Aouar: non si presenta ad un allenamento e viene punito

Houssem Aouar diventa un caso in Francia. Il talento del Lione, da tempo cercato da diversi club in ottica mercato, potrebbe aver messo le basi per dire addio alla società. Dalla Francia riportano che il giocatore non si sarebbe presentato ad un allenamento portando il proprio club a punirlo.

Aouar: caso a Lione

Secondo quanto si apprende da L’Equipe, Aouar si sarebbe rifiutato di svolgere un allenamento facendo infuriare il Lione e la sua dirigenza. I vertici societari avrebbero deciso di punirlo e di tenerlo fuori dalla prossima gara della squadra di Garcia contro il Reims in Ligue 1.

In tal senso, il caso legato al calciatore apre diverse piste anche in ottica mercato che già da diversi mesi era al centro di rumors che lo volevano in partenza con anche la Juventus tra i top club a lui interessati.