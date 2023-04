Lione, Tagliafico: “E’ normale che i tifosi del Psg fischino a Messi”

Il difensore argentino del Lione Nicolas Tagliafico dopo aver sconfitto il Psg per 1-0 nel 29° turno della Ligue 1 ha commentato i fischi dei tifosi parigini contro il suo compagno di nazionale Lionel Messi. “Purtroppo succede anche a noi. È normale che le persone vogliano risultati e se la prendano con giocatori come Leo o Mbappe. Pensano che un giocatore li salverà, ma il calcio è uno sport di squadra. Il futuro di Messi? Vedremo. È chiaro Leo vuole fare tutto il possibile per vincere con il Psg, a fine stagione deciderà" ha detto Tagliafico a ESPN.