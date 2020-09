Lione, ultimatum Aulas: “Cessione Depay e Aouar? Entro venerdì via, altrimenti restano”

Chi vuole Memphis Depay e Houssem Aouar deve sbrigarsi a chiudere le trattative altrimenti il Lione chiuderà definitivamente le porte ai due affari. Lo ha detto senza troppi giri di parole il presidente del club francese Jean-Michel Aulas ai microfoni di Telefoot. Il numero uno della società ha chiarito la posizione della sua squadra in merito alla situazione di calciomercato in riferimento al bomber olandese e al difensore.

Aulas: ultimatum per Depay e Aouar

“Diremo ai giocatori che se non c’è accordo per una cessione prima di venerdì, a nessuno sarà concesso di andar via”, ha sentenziato Aulas. “I giocatori che non vanno via entro venerdì restano qui con noi. Non abbiamo necessità di cedere, posso dirlo tranquillamente. Possiamo parlare con i giocatori e i club in merito a trasferimenti che possono avvenire in un anno”.

Insomma, soprattutto per l’attaccante, accostato in queste ore al Barcellona, tempo ancora qualche giorno poi, in caso di mancato accordo, sarà Lione ancora per una stagione…

