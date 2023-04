Messi, arrivata offerta monstre dall’Arabia Saudita

Lionel Messi sempre più lontano da Parigi. Dopo i clamorosi fischi che gli ha riservato il suo pubblico nell'ultima partita di Ligue 1, ora l'argentino sta valutando le opzioni migliori per il suo futuro. Oltre al Barcellona, orientato a riportare 'la Pulce' a casa, nelle ultime ore si è registrato un interesse piuttosto curioso.

L'Al-Hilal è infatti desideroso di portare Lionel Messi in Arabia Saudita. Secondo le ultime indiscrezioni il club ora fa davvero sul serio. Secondo Olè, la proposta monstre potrebbe far vacillare le intenzioni del fuoriclasse argentino. Si parla di un'offerta di 400 milioni di euro annui. Il giocatore finora avrebbe dato la priorità al Barcellona, ma questa possibilità potrebbe cambiare le carte in tavola.