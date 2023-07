Lionel Messi-Inter Miami, è caccia alla maglia: prezzi e dettagli

Inizia l'era Lionel Messi all' Inter Miami , uno dei più grandi club della Major League Soccer . Nelle scorse ore, "la Pulce" ha ricevuto la grande accoglienza di migliaia di tifosi statunitensi, arrivati al DRV PNK Stadium per la presentazione ufficiale della stella ex Barcellona e PSG . Ad accogliere l'argentino anche David Beckham , comproprietario della società americana. Durante l'evento, per la prima volta Leo Messi ha mostrato davanti ai suoi nuovi tifosi la maglia più attesa, la 10 dell' Inter Miami . Una "camiseta" subito apparsa negli store online della MLS , disponibile al prezzo massimo di 194.99 dollari.

Un momento che si attendeva da tempo in MLS, finalmente arrivato per la gioia dei tanti sostenitori di Lionel Messi e dell'Inter Miami. Nelle scorse ore infatti, l'ex Barcellona è sbarcato in terra statunitense, celebrando nel migliore dei modi il proprio arrivo nel club di David Beckham. Una giornata trionfale per Messi che, accompagnato dalla propria famiglia, ha sfoggiato la nuova maglia numero 10 al DRV PNK Stadium, la casa dell'Inter Miami. Chiaramente, si tratta di una maglia molto ambita tra i tifosi e già disponibile nello store online della Major League Soccer. Il sito della Lega americana, ha già messo a disposizione centinaia di migliaia di copie della maglia di Messi, che può raggiungere anche prezzi stellari. Partendo da 124.99 dollari per la versione base (la classica "fans", una variante replicata), si può arrivare anche alla cifra di 194.99 dollari. Quest'ultimo, è infatti il prezzo da pagare se si intende acquistare la maglia in versione "Authentic" dell'Inter Miami con la stampa di Lionel Messi, la stella che l'intera MLS stava aspettando.