Psg, Messi e Neymar al ribasso: svelati attuali valori di mercato

Il cartellino di Lionel Messi è di 45 milioni di euro, mentre quello di Neymar di 70 milioni. A pesare su questo calo è senza dubbio l'età che avanza per l'alieno di Rosario (quest'anno compirà 36 anni), mentre per il brasiliano gli infortuni che ne hanno spesso rallentato il rendimento.

In questa stagione Messi ha collezionato 32 presenze con la maglia del Paris Saint-Germain segnando 18 gol e collezionando 17 assist. Stessi numeri per Neymar, però in 29 incontri totali. L'argentino è in scadenza di contratto a giugno e sta ancora valutando cosa fare del suo futuro, mentre l'ex Santos, a causa di un infortunio alla caviglia, ha terminato la stagione anzitempo.