Brutta avventura per Messi: tentativo di furto nella sua casa a Barcellona

Brutta avventura per Lionel Messi. L'asso argentino, che sta meditando il clamoroso ritorno al Barcellona, sarebbe stato vittima di un tentativo di furto. Secondo quanto riportato da Telenueve , due delinquenti hanno provato a svaligiare la dimora del fuoriclasse attualmente in forza al Paris Saint-Germain in località Castelldefels, vicino Barcellona.

Come mostrano i video della sorveglianza, i due si sono introdotti in giardino, ma non sono riusciti a forzare né la porta né le finestre per accedere alla struttura. Sempre dalle immagini si è poi visto che poco dopo i ladri sono scappati via correndo, forse per paura di essere scoperti dalla polizia, non riuscendo a portare a termine il tentato furto.