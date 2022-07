In campo alle 20:30 per la Supercoppa.

Redazione ITASportPress

Lipsia-Bayern Monaco in campo oggi per la Supercoppa di Germania. Si fa sul serio in terra tedesca dove in palio c'è il primo trofeo stagionale. La formazione di Domenico Tedesco sfida quella di Julian Nagelsmann. Sarà anche l'occasione per vedere all'opera alcune vecchie conoscenze del calcio italiano tra cui André Silva da una parte e Matthjis de Ligt dall'altra.

Lipsia-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Primo appuntamento con in palio un trofeo per il calcio tedesco. Lipsia-Bayern Monaco si sfideranno per la Supercoppa di Germania 2022. Gli appassionati del calcio tedesco potranno godersi questa finale in diretta su Sky. Sarà infatti questa emittente a trasmettere l'importantissimo match tra le due formazioni.

Nello specifico la Supercoppa di Germania 2022 verrà data in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football, al canale 203 del satellite. Chiaramente, il match tra Lipsia e Bayern potrà essere seguito anche in streaming da chi lo preferissime. Il tutto sarà reso possibile dal servizio di Sky, Sky Go. L'app è scaricabile su tutti i dispositivi mobili, come cellulari, tablet, pc e notebook.

Di seguito vi riportiamo le probabili formazioni della Supercoppa di Germania che si giocherà sabato 30 luglio 2022 alle ore 20:30 alla Red Bull Arena di Lipsia:

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Halstenberg; Henrichs, Haidara, Kampl, Angelino; Olmo; André Silva, Nkunku.

BAYERN (4-2-2-2): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Müller, Sané; Gnabry, Mané.