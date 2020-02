Lipsia, che combini? Dopo il sorpasso Bayern ora è fuori anche dalla Coppa

Il Lipsia ha spento la luce. In dieci giorni la squadra di Nagelsmann ha perso il primato in classifica ed è stata eliminata dalla Coppa di Germania per mano dell’Eintracht Francoforte. Un netto 3-1 che non ha lasciato scampo agli ospiti. In gol per l’Eintracht anche l’ex giocatore del Milan André Silva.

Una “mini” crisi quella del Lipsia che deve ritrovarsi al più presto. Il momentaccio è iniziato il 25 gennaio, dopo la sconfitta in campionato sempre per mano dell’Eintracht per 2-0. Poi il pareggio casalingo contro il Borussia Moenchengladbach che ha certificato il momento di difficoltà.

ORA IL BAYERN – Il calendario sicuramente non aiuta il Lipsia. Domenica infatti è in programma la sfida con il Bayern Monaco. In classifica la distanza tra le due squadre è minima. Quarantadue punti per i bavaresi, quarantuno per il Lipsia. L’obiettivo della squadra di Nagelsmann è quello di rimettersi in carreggiata.