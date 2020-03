Lipsia di nuovo in campo, allenamento senza contatto e docce a casa

La Bundesliga è ferma almeno fino al 3 aprile e ancora non ci sono novità su un’eventuale proroga come quanto successo invece in Premier League. Tutto dipenderà dall’evoluzione del virus che, per ora, non lascia nessun tipo di tregua. Il Lipsia però non vuole perdere tempo e per questo motivo la squadra di Nagelsmann è scesa in campo per una sessione di allenamento particolare.

PRECAUZIONI – Secondo quanto raccolto dall’Equipe la squadra tedesca è stata divisa su tre campi differenti. I giocatori poi hanno seguito sessioni di tiro, resistenza e dribbling. Il club però, conscio del momento di emergenza, ha dato alla squadra alcune precauzioni per prevenire qualsiasi tipo di contagio. Dopo un’ora di allenamento i giocatori hanno ritirato il cibo in mensa e hanno raggiunto le loro abitazioni. Ovviamente sono state vietate anche le docce negli spogliatoi. Sempre secondo il quotidiano francese, il club ripeterà queste sessioni anche più avanti.