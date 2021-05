Lipsia ko, la coppa va a Dortmund. Nagelsmann a Monaco con zero titoli

I gialloneri scatenati nel primo tempo con Sancho e Haaland protagonisti

E' bastato il primo tempo al Borussia Dortmund per battere il Lipsia nella finale di Coppa di Germania disputata come da tradizione a Berlino ma non di sabato a causa del calendario compresso per la pandemia. La squadra di Nigel Nagelsmann, prossimo tecnico del Bayern, è stata sconfitta con il punteggio di 4-1. Mattatori dell'incontro Sancho e Haaland con una doppietta ma il solito norvegese ha fatto ammattire la difesa biancorossa nell'occasione del secondo gol giallonero: prima ha messo a sedere Upamecano poi ha piazzato con il sinistro la palla nell'angolo opposto. Il Lipsia dopo lo svantaggio iniziale arrivato al 5' si è riversata all'attacco subendo le ripartenze del Borussia che è stato letale al 28' con Haaland e al 45' con Sancho. Nella ripresa controllo del match della squadra di Dortmund che ha impedito al Lipsia di rimontare. Gol di Olmo e chiusura di Haaland per il 4-1 definitivo. Il tecnico Nigel Nagelsmann chiude la stagione a zero titoli e non è un bel biglietto da visita per presentarsi a fine giugno nella casa del club campione del mondo in carica che on Flick ha messo in bacheca in poco più di 15 mesi ben 7 titoli.