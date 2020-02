Lipsia, Schick non dimentica: “I tifosi qui non fischiano se giochi male. In Italia…”

Patrik Schick è rinato in Germania, merito anche dell’ambiente e della poca pressione sulla squadra. L’ex attaccante di Sampdoria e Roma ha raccontato al quotidiano ceco Denik alcune differenze importanti col calcio in Italia, in modo particolare sull’ambiente stadio e il rapporto con la tifoseria del Lipsia.

“Qui in Germania sono sempre di buon umore. Non succede mai che i tifosi fischino la squadra, anche se non giochiamo bene”, ha detto Schick. “Cercano sempre di creare un’atmosfera fantastica alla Red Bull Arena. Ma è difficile fare un paragone con l’Italia: anche lì sostengono i propri beniamini, la differenza è che qui gli stadi sono sempre pieni. Naturalmente quando giochiamo fuori casa ci sono fischi e mormorii, ma questo succede a tutte le squadre”.

IN GERMANIA – E sul suo ambientamento al nuovo club: “Sono stato molto contento di come mi hanno accolto, mi hanno fatto sentire subito bene. La squadra è giovane e abbiamo tutti obiettivi simili. Qui posso concentrarmi completamente sul calcio e non devo preoccuparmi di altro. Mi aiutano con l’inglese, ma col tedesco combatto abbastanza bene e lo capisco sempre di più. Ma gli aspetti tattici me li comunicano in inglese”, ha concluso l’attaccante.