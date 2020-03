Lipsia, Werner ammette: “Sarebbe bello giocare in Premier League…”

Nonostante una stagione fin qui ricca di soddisfazioni, il Liverpool, in vista del prossimo anno, intende rinforzare ulteriormente la propria rosa. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza dei Reds c’è quello di Timo Werner, attaccante attualmente in forza al Lipsia. Il tedesco si sta rendendo protagonista dell’ennesima stagione sopra le righe e in queste ore, come riporta il Mirror, ha ammesso di sentire il fascino della Premier League.

PREMIER – “La Premier è sicuramente il campionato più interessante, devo ammetterlo. Ha un certo fascino guardare le partite del torneo inglese e poter giocare lì…”.