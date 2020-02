Lipsia, Nagelsmann rivela: “Ho detto no al Real Madrid”

Julian Nagelsmann è sicuramente tra gli allenatori emergenti a livello europeo. Con il suo Lipsia sta tenendo testa al Bayern Monaco e la sensazione è che presto lo vedremo su panchine ben più importanti.

REAL – Una panchina abbastanza pesante Nagelsmann l’ha già rifiutata ed è quella del Real Madrid. A riferirlo è proprio l’allenatore tedesco: “Nel 2018 ho rifiutato il Real Madrid, non era il passo giusto per lo sviluppo della mia carriera da allenatore”.

L’ostacolo più grande per Nagelsamm infatti è la lingua: “Ho detto ‘no’ anche perchè la comunicazione è importante: in spagnolo so soltanto dire ‘Hola, que tal?’“.

Infine, l’allenatore ha svelato i suoi piani per il futuro: “La mia idea è quella di restare al Lipsia per 4 anni“.