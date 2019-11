Lite Sterling-Gomez, spunta un alleato d’eccezione per l’attaccante…

Ha fatto il giro del mondo la notizia della lite furibonda nel ritiro dell’Inghilterra tra Raheem Sterling, attaccante del Manchester City, e Joe Gomez, difensore del Liverpool. I due sono venuti alle mani a causa della tensione creatasi dopo il big match di Premier League tra Reds e Citizens.

Nel ritiro dei Tre Leoni, c’erano ancora delle scorie che hanno portato ad una vera propria aggressione da parte dell’attaccante al collega. Dopo la decisione del ct Southgate di sospendere per una gara Sterling, ecco la pace. Curiosamente, però, c’è chi torna sull’argomento, perdonando e, di fatto, difendendo il calciatore Citizens.

ALLEATO SPECIALE – Decisamente inaspettato, il ‘difensore’ di Sterling. Come riporta il Mirror, infatti, Augustus Gomez, padre del centrale del Liverpool, ha voluto parlare della lite tra i due compagni di Nazionale, abbassando i toni, ma prnedendo le difese dell'”aggressore” di suo figlio. “A me e alla mia famiglia importa solo che Joe stia bene e sia felice. So che è tutto risolto. Sono felici e continuano a lavorare”, ha detto Augustus al tabloid britannico. “Sono cose tra ragazzi. Sicuramente erano tesi per la partita di Premier League, Sterling si è scusato ed è tutto ok. Non credo sia neppure tutta colpa sua. I tifosi lo hanno agitato e gli hanno messo pressione. Era frustrato ed è successo quello che è successo. Lo possiamo capire. Fa parte del calcio e siamo tutti umani“.