Liverpool, Adrian stravede per Klopp: “Il migliore del mondo. Il capitano della nostra nave”

Adrián San Miguel del Castillo, per tutti solo Adrian. Il portiere del Liverpool, diventato famoso per aver preso il posto di Alisson ad inizio della scorsa stagione e aver parato il rigore decisivo nella finale di Supercoppa contro il Chelsea, ha parlato del momento dei Reds ed in modo particolare di colui che gli ha dato l’occasione di mostrare a tutti le sue doti: il tecnico Jurgen Klopp.

IL MIGLIORE – Adrian non ha dubbi e sul manager tedesco ha affermato al Daily Mail: “Klopp è il capitano della nostra nave. I giocatori lavorano e combattono insieme, e lui cerca sempre di trovare una soluzione ai problemi. Ci fa sentire che la squadra è più importante di qualsiasi singolo. Klopp è il miglior allenatore del mondo in questo momento.Tutti sono con lui e lo seguono. Siamo come una pietra che è difficile da rompere. Fan, persone intorno a noi, tutto è una famiglia, perché teniamo gli uni agli altri. Certo, Guardiola si è divertito molto a Barcellona. Ha vinto tutto, ma penso che adesso sia il momento di Klopp e del Liverpol. Dobbiamo continuare ad andare avanti, ma allo stesso tempo goderci questo piacevole momento”.