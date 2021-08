Liverpool, Alisson: “Questa stagione vogliamo vincere quattro trofei”

L'ambizioso portiere dei Reds alza l'asticella

Il portiere del Liverpool Alisson Becker crede che il club possa vincere quattro trofei in questa stagione. “Il campionato inglese è nostro obiettivo ma vogliamo di più. Certo, vogliamo vincere tutti i tornei a cui partecipiamo: Premier League, Champions League, FA Cup, English League Cup. Questo dovrebbe essere l'obiettivo di squadre forti come la nostra. Penso che possiamo farcela ” spiega Alisson Becker che a Liverpool ha vinto un campionato una Champions League, Supercoppa UEFA, e Coppa del Mondo per club. La squadra di Klopp è partita bene in Premier ed dopo due partite ha 6 punti avendo battuto Norwich e Burnley.