Liverpool ancora sconfitto, Lineker attacca sui social: “Klopp out?”

Il Liverpool torna sulla terra. Dopo il cammino impressionante tenuto durante tutta la stagione fin qui disputata, la squadra Reds sta attraversando il primo periodo negativo del suo anno. Terza sconfitta in quattro partite considerando tutte le competizioni per gli inglesi di Jurgen Klopp che, inevitabilmente, finisce nel mirino della critica.

Il 2-0 subito in FA Cup dal Chelsea genera molti rumors, alimentati anche da personaggi noti in terra inglese come l’ex calciatore Gary Lineker. Non nuovo a critiche e commenti anche pesanti, Lineker ha sfruttato il ko del Liverpool per commentare in maniera ironica il risultato e il destino del tecnico Klopp: “3 sconfitte nelle ultime 4 gare per il Liverpool. Klopp out?”, ha scritto l’ex calciatore inglese su Twitter. Se non è un attacco diretto al manager tedesco poco ci manca…