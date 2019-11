Liverpool, ansia Salah: problema alla caviglia e Champions a rischio

Non arrivano buone notizie per il Liverpool dal ritiro dell’Egitto. L’attaccante Reds Mohamed Salah è stato vittima di un infortunio alla caviglia che non gli consentirà di prendere parte al doppio impegno della propria Nazionale.

Lo ha reso noto la stessa federazione egiziana attraverso un comunicato ufficiale apparso anche sui canali social. Lo staff medico, dopo aver effettuato i test, ha deciso che il giocatore non sarà in grado di affrontare le due partite dei Faraoni contro Kenya e Comore. Si dovrebbe trattare dello stesso infortunio alla caviglia che Salah ha già dovuto affrontare alcune settimane fa, e che gli aveva fatto saltare la sfida di Premier League contro il Leicester.

Klopp trema perché il problema fisico di Salah potrebbe non consentirgli di giocare la gara di campionato contro il Crystal Palace e, soprattutto, l’impegno di Champions League contro il Napoli di mercoledì 27 novembre.