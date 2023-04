Liverpool-Arsenal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Liverpool e Arsenal si scontreranno domenica pomeriggio per la 30esima di campionato. Il fischio d'inizio è programmato per le 17:30

Redazione ITASportPress

Liverpool-Arsenal scenderanno in campo nella giornata odierna, domenica 9 aprile, per l'ultimo match della 30esima giornata di Premier League. Ad Anfield è previsto spettacolo, con gli uomini di Arteta che puntano al successo per apporre l'ipoteca sul titolo, mentre i Reds tentano di scalare la classifica.

Liverpool-Arsenal, le ultime — Una sfida di altissimo livello e fondamentale ai fini della classifica. Il Liverpool è protagonista di una stagione da dimenticare, figurando solo ottavo in Premier League. L'obiettivo è quello di recuperare più caselle possibili, con Jurgen Klopp che potrebbe quindi affidarsi all'undici tipico di stagione, apportando qualche modifica qui e lì: a centrocampo il trio dovrebbe esser composto da Henderson, Fabinho e Milner, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere l'imprescindibile Salah a fianco di Jota e Gakpo.

Discorso sensibilmente diverso per la squadra ospite, l'Arsenal, la quale è ormai ad un passo dal tornare campione d'Inghilterra. La caratteristica fondamentale della squadra di Mikel Arteta è stata la costanza, che ha permesso ai gunners di volare in Premier League. Rifacendosi proprio a tale concetto, l'undici titolare dovrebbe esser il medesimo delle scorse uscite: quartetto di difesa formato da White, Gabriel, Holding e Zinchenko, con Partey, Odegaard e Xhaka a formare il centrocampo. In attacco la novità dovrebbe esser rappresentata da Trossard a destra, con Gabriel Jesus e Martinelli a completare il tridente.

Probabili formazioni e deve vederla in tv — Come ricordato già in precedenza, la grande sfida di Premier League tra Liverpool ed Arsenal andrà in scena oggi alle ore 17:30. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky, nell'apposito canale Sky Sport Uno, la quale detiene i diritti del campionato inglese su suolo italiano.

Se impossibilitati a seguire la partita dal comodo divano di casa, è valida anche la possibilità dello streaming tramite il servizio della stessa emittente televisiva, SkyGo, ma anche di NowTv. In questo caso sarà possibile assistere al match di Premier League anche tramite smartphone o computer. Ricordiamo che entrambi i servizi sono a pagamento.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Jota, Gakpo. Allenatore: Jurgen Klopp.

Arsenal (4-2-3-1): Ramsdale; White, Gabriel M., Holding, Zinchenko; Partey, Xhaka; Trossard, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus. Allenatore: Mikel Arteta.