Liverpool, capitan Henderson chiude al ritorno di Coutinho: “Il suo tempo qui è passato”

Non ci sarà un ritorno di Philippe Coutinho al Liverpool. Lo ha detto il capitano Reds Jordan Henderson ai microfoni di Sport. Il brasiliano del Barcellona, attualmente in prestito al Bayern Monaco, era stato accostato anche agli inglesi per quello che sarebbe stato un clamoroso ritorno.

Ma secondo il centrocampista della squadra di Klopp, per Coutinho non ci sarà alcuna possibilità: “Philippe è un mio caro amico. Penso che sia un calciatore eccezionale, ha tutto, ha un grande atteggiamento e ama il calcio. Quindi, ovviamente, per me sarebbe sempre il benvenuto, ma non dipende da me. Probabilmente è meglio chiedere alla società. I ragazzi lo adoravano, quindi se chiedi a qualcuno di loro, sono sicuro che diranno che gli piacerebbe riaverlo. Ma penso che il suo tempo qui sia passato, si è trasferito e spero che nel prossimo futuro vedremo lo stesso Phil che abbiamo visto qui a Liverpoo”. “Dopo la sua partenza sentivo che dovevamo rinforzarci e credevo che con la partenza di Coutinho per noi sarebbe stata dura. Invece la squadra è migliorata, ha alzato il livello e siamo riusciti a fare bene anche senza di lui”.