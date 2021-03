Liverpool, carica Salah: “Vogliamo lottare fino alla fine in Champions. Campionato? Vediamo cosa succede”

Cambia faccia il Liverpool che in Champions League ritrova la vittoria e il conseguente passaggio del turno. Ancora un 2-0 – dopo quello dell’andata – al Lipsia e quarti di finale ottenuti. In gol Mané e Salah con l’egiziano che, al termine del match, parlando a BT Sports ha voluto caricare l’ambiente in vista del proseguimento della stagione.

Liverpool, la carica di Salah

“È un risultato importante, la squadra si è presentata non al massimo dopo aver subito alcune sconfitte pesanti in campionato. Vogliamo lottare fino alla fine in questa competizione”, ha esordito Salah dopo il successo col Lipsia. “Non vogliamo pensare troppo avanti ma pensiamo ad ogni gara singola senza metterci troppa pressione”.

E ancora: “Vogliamo lottare, lo vogliamo fare anche in campionato. Vedremo cosa succederà in Premier League. Sicuramente fin qui è stata dura ma noi non vogliamo più lo sia. Veniamo da due stagioni in cui abbiamo vinto e letteralmente volato sul terreno di gioco, quest’annata è stata molto sfortunata dal punto di vista degli infortuni. Speriamo di recuperare quanto prima qualche elemento, soprattutto in difesa”.