Liverpool, con la vittoria in Premier scatta anche il bonus

Vincere per la storia e…per il bonus! Il Liverpool sta volando a vele spiegate verso la conquista della 19esima Premier della sua storia. Un trofeo che potrebbe portare ai giocatori un bel guadagno. Secondo quanto riportato da Sportsmail la dirigenza infatti avrebbe stanziato un bonus di 4 milioni di euro in caso di vittoria. Il bottino verrebbe spartito tra tutti i giocatori e ad incassare di più saranno coloro i quali avranno collezionato più presenze in stagione.

PREMIER VICINA – La squadra di Klopp sta letteralmente volando in campionato. Il vantaggio accumulato sul City è di 22 punti. Il pareggio dei Citizens contro il Tottenham ha dato ancora più fiducia al Liverpool che tornerà in campo il 15 febbraio sul campo del Norwich.

La rincorsa al titolo (e al bonus) ricomincia.