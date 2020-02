Liverpool con l’under 23 in campo, lo Shrewsbury perde mezzo milione di sterline

Jurgen Klopp l’aveva detto: “Nell’aprile 2019 abbiamo ricevuto una lettera dalla Premier League che ci chiedeva di rispettare la sosta invernale, senza organizzare amichevoli internazionali o gare di competizioni ufficiali. Due settimane fa, ho detto ai ragazzi che avremmo avuto una pausa invernale. Quindi non giocheremo questa partita.”

La partita di riferimento è il replay del quarto turno di FA Cup tra Liverpool e Shrewsbury. La squadra che milita nella Football League One (la nostra Serie C) però questa sera non affronterà la squadra dei titolari, ma bensì l’under 23 del Liverpool guidata da Neil Chritchley.

SALASSO – Una scelta che ha conseguenze molto negative sui bilanci del piccolo club inglese come spiegato dal presidente Sam Ricketts: “Per noi è una decisione pesante da accettare – ha dichiarato Sam Ricketts, presidente dello Shrewsbury – giocare contro la prima squadra del Liverpool ci avrebbe consentito di generare un introito di 500/600.000 sterline, così invece non andremo oltre le 150.000”. Una differenza enorme per un club di Football League One. “Nel nostro bilancio ogni penny è fondamentale – spiega Ricketts – queste mancate entrate peseranno tantissimo.”