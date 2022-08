Liverpool – Crystal Palace, probabili formazioni e dove vederla in tv

Si chiuderà questa sera il secondo turno di Premier League con la sfida tra il Liverpool e il Crystal Palace. Squadre in campo alle ore 21 e tre punti in palio importanti visto che entrambe le formazioni hanno raccolto poco nel match di apertura. Liverpool ha pareggiato, il Crystal Palace ha perso.

TV - Il match tra Liverpool e Crystal Palace sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Football, canale 203 di Sky, dalle ore 21. Grazie all'applicazione Sky Go sará possibile vedere Liverpool – Crystal Palace in diretta streaming anche su PC, smartphone e tablet. La gara sarà visibile anche su NOW TV.