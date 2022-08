Liverpool, Diogo Jota: “Giocare con i migliori ti rende migliore”

Diogo Jota, attaccante del Liverpool ha parlato della sua esperienza ai Reds, affermando come non si senta affatto una riserva. Nella passata stagione è stato uno dei protagonisti della squadra di Jurgen Klopp, mettendo a segno 21 reti e 8 assist, nonostante la concorrenza di giocatori del calibro come Mané, Salah e Firmino. In questa annata i Reds sono partiti al meglio, ma il portoghese è fortemente motivato. Queste le sue parole a Sky Sports: