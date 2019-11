Liverpool, due gare in due giorni: i tifosi presenti in entrambe le sfide per ‘sole’…613 sterline

613 sterline, questa la cifra che i tifosi del Liverpool dovranno spendere se vorranno assistere ad entrambe le partite che i Reds affronteranno il 17 dicembre e il giorno successivo. Prima contro l’Aston Villa in Carabao Cup, poi a Doha per il Mondiale per club.

Come scrive il Daily Mail, esiste una possibilità per i sostenitori della squadra Klopp di poter vedere le due gare. Come? Prendendo il volo che partirà alle 7.50 del 18 dicembre da Birmingham e che arriverà in Qatar alle 17.30 (ora locale), tre ore prima del calcio d’inizio del match. Una soluzione che avrà un costo minimo di 613 sterline. Se Klopp probabilmente deciderà di far giocare due squadre diverse per le competizioni, i tifosi potranno, invece, tentare questo viaggio di oltre 6.400 km per seguire e tifare il proprio club. Vedremo in quanti si ritroveranno a Birmingham per volare a Doha…