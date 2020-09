Liverpool, due Klopp in panchina? Il web si scatena per la somiglianza col collaboratore…

Vince anche la seconda gara di Premier League il Liverpool e il segreto, oltre ad una squadra fantastica, potrebbe essere… avere due Jurgen Klopp in panchina. Si fa per dire, ovviamente, ma i fan, nel corso della sfida dei Reds contro il Chelsea si sono accorti della grandissima somiglianza tra il mister e un suo membro dello staff, per altro già noto in passato per aver lavorato in altre squadre.

Klopp, il Liverpool ne ha due in panchina…

Sui social si è scatenata la “Klopp sosia mania” se così si può definire. Infatti, in tanti, tra Instagram e Twitter hanno notato come il collaboratore del manager tedesco sia davvero molto simile a lui. Stesso colore di capelli, stessa barba e quasi stessi occhiali.

C’è chi ha detto che il Liverpool ha clonato Klopp per essere più forte. Chi invece si è chiesto se il membro dello staff fosse suo fratello o un suo parente. Insomma. Il Liverpool, in qualche modo, ha “quasi” due Klopp in panchina. Che sia questo il segreto per una partenza vincente in questo avvio di stagione?