Liverpool, due partite in due giorni: Klopp prepara due squadre, una sola andrà in Qatar

Dopo le tante polemiche alzate da Jürgen Klopp in seguito al passaggio del turno in Carabao Cup, il Liverpool è costretto davvero, stando al calendario, a giocare due partite in due giorni, dunque in meno di 48 ore. Sì, il 17 dicembre i Reds sfideranno il quarto di finale contro l’Aston Villa nella coppa di lega inglese, mentre il giorno dopo – 18 dicembre – la semifinale del mondiale per club in Qatar. Per adattarsi, l’unico modo è preparare due squadre differenti: chi ha giocato meno sarà in campo a Birmingham per la Carabao Cup, mentre l’allenatore tedesco partirà con un folto gruppo di titolari alla vola del Medio Oriente.

Un evento più unico che raro, che il Liverpool ha commentato così: “Questo scenario non è ideale ed è stato reso tale soltanto per rispetto verso la competizione e i club che partecipano. Ringraziamo la EFL per aver discusso eventuali altre date, ma non sono state considerate adatte al calendario della competizione o al nostro gruppo”.