Liverpool e Manchester City, via allo studio sugli effetti negativi dei colpi di testa: paradenti speciale per gli U23 e gli U18

I tanti casi di demenza o di altri problemi accusati da diversi ex storici calciatori, hanno portato la Federazione inglese ha intensificare alcuni studi secondo i quali la causa dei problemi sarebbe da attribuire ai troppo colpi di testa dei giocatori. Ecco perché, come riporta il Daily Mail, Liverpool e Manchester City si sarebbero mosse accettando di partecipare ad un progetto per verificare il reale impatto di tale gesto tecnico sugli atleti.

WENGER E IL COLPO DI TESTA DA VIETARE

Liverpool e Manchester City: paradenti speciale per U23 e U18

Da quanto si apprende dal tabloid, Liverpool e Manchester City, due delle potenze inglesi più importanti del calcio, guideranno un nuovo studio sull’impatto che i colpi di testa hanno sui giovani atleti. In che modo? Gli U23 e U18 maschili e femminili dei due club indosseranno dei particolari paradenti dotati di una tecnologia che dovrebbe aiutare a comprendere meglio i reali effetti del gesto tecnico. Il progetto dovrebbe avere inizio tra un mese e vedrà i primi risultati presentati al termine della stagione.

Lo studio innovativo, guidato dal dottor Mark Gillett, consigliere medico della Premier League, fornirà dati su come l’impatto col pallone, confrontando diverse distanze, possa avere impatti diversi sul cervello.