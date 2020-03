Liverpool, ecco come Mané prova a tenere lontano il coronavirus

L’emergenza coronavirus sta coinvolgendo proprio tutti. Anche il mondo del calcio è stato investito dalla pandemia che rischia di cambiare abitudini e futuro di tutta la popolazione mondiale. In un modo molto simpatico, Sadio Mané, attaccante del Liverpool, ha provato sui social a scacciare il fantasma del Covid-19.

Sulla propria pagina Instagram, il senegalese dei Reds ha mandato un messaggio ironico proprio al virus: “Buongiorno! Corona, per favore, stai lontano”, ha scritto Mané. In un momento così delicato, un sorriso per lui e per tutti i suoi fan non può che far del bene.