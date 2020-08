Liverpool, Elliott e il problema dei capelli: “A Klopp non piacciono. Quando farò il mio primo gol da professionista li taglierò”

Harvey Elliott ha fatto una promessa: si taglierà i capelli cambiando la sua acconciatura dopo aver messo a segno la sua prima rete da professionista. Arrivato a giocare nel Liverpool la scorsa estate, l’esterno ha ammesso ai microfoni del The Athletic che il manager Jurgen Klopp proprio non gradisce i suoi capelli e che dunque, quando avrà un motivo davvero valido per farlo, è pronto a cambiare look.

Elliott: “Ogni tanto Klopp ride quando mi guarda i capelli”

“Non credo che Klopp sia un grande fan della mia acconciatura”, ha esordito Elliott. “Ogni tanto, quando arrivo al campo di allenamento, lo vedo che mi guarda e si mette a ridere. Ma io ho promesso che me li taglierò per una valida ragione. Quando farò il mio primo gol da professionista allora cambierò look. In realtà ci stavo già pensando a Capodanno, ma poi ho pensato che sarebbe stato meglio avere una ragione migliore”.

E poi il retroscena confermato relativamente all’interesse “snobbato” da Elliott del Real Madrid nei suoi confronti: “Ho rifiutato l’invito dei blancos e l’incontro con Sergio Ramos. Vero. L’ho fatto per via dell’intervento che lo spagnolo ha fatto su Salah nella finale di Champions League del 2018”.