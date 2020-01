Liverpool femminile, infortunio shock alla testa per la Kitching: “Il peggiore mai avuto…”

Attimi di terrore per il portiere del Liverpool femminile Frances Emily Kitching. La giovane calciatrice, titolare della sua squadra, non ha disputato l’ultima gara dei Reds lasciando dubbi sulla propria assenza.

Alcune ore dopo la sfida, però, ecco spiegato il mistero: la Kitching è andata incontro ad un terribile infortunio che l’ha costretta allo stop. Come mostrato dalla stessa atleta sul proprio profilo Instagram, il portiere ha subito un brutto infortunio nell’ultimo allenamento: un taglio in testa che sembra molto profondo: “Il peggior infortunio mai avuto. Ecco perché non ero in campo con le ragazze”, ha scritto la calciatrice 21enne. “Ora sto meglio e sostengo le mie compagne da qui. Sono pronta a tornare presto in campo”.